В Беларуси намолотили более 8 млн т зерна

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 8,025 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 16 сентября, в Минской области собрали почти 2 млн т зерна, в Гродненской - более 1,56 млн т, Брестской - почти 1,35 млн т, Могилевской - 1,12 млн т, Витебской - 1,07 млн т, Гомельской - 921 тыс. т.

Средняя урожайность по стране - 36,9 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,1 ц/га).

Зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,147 млн га, что составляет 99,1% запланированной площади.

Продолжается уборка гречихи и проса: по Беларуси скошено 61,6% и 71,5% площадей соответственно. Яровой рапс убран с 82,2% площадей.

Сахарной свеклы накопано 279,9 тыс. т, сахаристость - 15,55% (на аналогичную дату прошлого года - 15,93%). Урожайность составляет 438,3 ц/га против 450,8 ц/га в прошлом году.

Убрана четверть площадей картофеля, накопано 196,7 тыс. т, урожайность - 309,5 ц/га (331,9 ц/га на аналогичную дату 2019 года).-0-