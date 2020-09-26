В Беларуси намолотили почти 8,1 млн т зерна

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские аграрии намолотили 8,093 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 26 сентября, в Минской области собрали более 2 млн т зерна, в Гродненской - почти 1,57млн т, Брестской - более 1,36 млн т, Могилевской - 1,13 млн т, Витебской - 1,08 млн т, Гомельской - 941 тыс. т.

Средняя урожайность по стране - 36,8 ц/га (в 2019 году на аналогичную дату было 31,7 ц/га).

Продолжается уборка гречихи и проса: в Беларуси скошено 86,5% и 86,3% площадей соответственно. Яровой рапс убран с 93,7% площадей.

Убрано более половины площадей картофеля и овощей. Накопано 393,9 тыс. т картофеля, урожайность составила 296,7 ц/га (319,6 ц/га на аналогичную дату 2019 года). Собрано 53,6 тыс. т овощей, урожайность - 327,7 ц/га.-0-

Сахарной свеклы накопано 707 тыс. т, сахаристость - 15,6% (на аналогичную дату прошлого года - 16,36%). Урожайность составляет 451,3 ц/га против 452,7 ц/га в прошлом году.-0-