В Беларуси необходимо создать механизм поддержки предприятий из технопарков - Давидович

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо сформировать механизм поддержки и помощи для организаций из технопарков. Такое мнение высказал директор Минского городского технопарка Владимир Давидович во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Стартап зарождается, попадает в технопарк. Затем предприятие растет, развивается и занимает большой объем помещений, выпускает много продукции, создает рабочие места. Задача технопарка - поддерживать и оберегать, давать возможности организации. В какой-то момент бизнесу становится тесно в технопарке, но он опасается уходить. Поэтому важно сформировать социально-экономический лифт для предприятий, построить мостик от зарождения организации до того момента, когда она сможет искать финансы на рынке самостоятельно", - сказал Владимир Давидович.

После технопарка предприятие может перейти в СЭЗ или в "Великий камень", но не у каждого есть на это ресурсы. Чтобы стать резидентом, нужно сразу декларировать большие суммы, и далеко не у каждого стартапа они есть. Создание какой-то промежуточной площадки могло бы решить эту проблему.

Минский городской технопарк создан в 2011 году. Главная задача - систематическая поддержка предприятий (предоставление льгот и преференций, создание благоприятных условий для ведения бизнеса в высокотехнологической сфере). Сегодня он располагается на территории свыше 6 га, в эксплуатации находится около 15 тыс. кв.м помещений. В технопарке зарегистрировано более 30 резидентов.-0-

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