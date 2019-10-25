В Беларуси нужно усовершенствовать механизмы сохранения стабильных цен на овощи - эксперты

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для сохранения стабильности цен на овощи необходимо усовершенствовать механизмы взаимодействия производителей и торговых сетей. К такому мнению пришли участники заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

По данным статистики и профсоюзного мониторинга цен, весной 2019 года был зафиксирован значительный рост цен на традиционные для белорусов овощи: капусту, морковь, лук, картошку. В связи с этим Федерация профсоюзов выступила с предложением принять упреждающие меры, чтобы не допустить рост цен на эти продукты в предстоящий зимний сезон.

Как пояснили представители Минсельхозпрода, в нынешнем году урожай овощей прогнозируется выше прошлогоднего. Это создает хорошую основу для сохранения стабильности цен на них. Вместе с тем на ситуацию в значительной мере влияют внешние факторы - высокий спрос со стороны внешнеторговых партнеров.

"Одна из мер, которая позволит нивелировать негативные внешние факторы, - заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Подобная практика существуют в других странах, и мы активно обсуждаем такую форму взаимодействия с участниками рынка. Это позволит избежать значительного колебания цен и дефицита в этой группе товаров вне зависимости от сезона", - отметил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун.

В свою очередь заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич рассказала, что в ближайшее время в национальном профцентре пройдет встреча представителей розничных сетей и крупных производителей овощей, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств. Будут обсуждаться проблемные вопросы взаимодействия, можно будет выработать взаимовыгодные решения.

Представители МАРТ проинформировали участников заседания о ходе мониторинга применения торговых надбавок в розничной торговле. По его результатам установлено, что в целом рекомендации соблюдают более 80% объектов розничной торговли. МАРТ продолжает контроль за уровнем торговых надбавок.

На заседании совета отмечалось, что в сентябре на потребительском рынке сохранялась достаточно стабильная ситуация: по сравнению с предыдущем месяцем цены на многие продукты питания остались на прежнем уровне.

С начала года опережающий рост цен зафиксирован только на отдельные продукты: молочные - более 6%, сливочное масло - около 8%, некоторые виды круп - более 9%.

Экспертный совет по вопросам цен и тарифов был создан в мае 2019 года. Инициатором выступила ФПБ. В состав совета вошли представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Федерации профсоюзов, Национального банка и Национального статистического комитета. Совет координирует мониторинг ценовой ситуации в стране, проводит углубленный анализ его результатов и вырабатывает рекомендации для принятия МАРТ решений в области цен и тарифов.-0-