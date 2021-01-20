В Беларуси объем транзитных товаров за три года вырос почти на 7%

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за последние три года объем транзитных товаров, перевезенных через таможенную границу, увеличился почти на 7%, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В 2020 году через таможенную границу проследовало более 2,3 млн грузовых транспортных средств, что на 5% больше, чем за 2018-й. Объем перемещенных товаров автотранспортом достиг почти 30 млн т и увеличился на 5,9% по сравнению с 2018 годом. Если говорить о транзите, то за последние три года объем перемещения таких товаров увеличился на 7%", - рассказали в ГТК.

В комитете отметили, что увеличению количественных показателей по транспортным и товарным потокам содействуют оптимизация выполнения контрольных функций на границе, а также совместная с бизнесом реализация информационных и технологических проектов. Это положительно сказывается и на транзитной привлекательности Беларуси.-0-