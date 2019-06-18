В Беларуси объявлен конкурс инвестпроектов малого бизнеса

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей по 1 июля принимает заявки от субъектов малого предпринимательства на участие в конкурсе инвестиционных проектов для получения государственной финансовой поддержки. Такая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Беларуси, а также имеющие право на получение государственной финансовой поддержки в соответствии с указом №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".

Речь идет об инвестпроектах по направлениям: создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Господдержка оказывается в форме предоставления денег на условиях займа в размере до Br204 тыс. и предоставления имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) также до Br204 тыс. При этом общая сумма финансовой поддержки одного субъекта не может превышать Br255 тыс.

Субъекты малого предпринимательства, победившие в конкурсе, получают поддержку на условиях срочности и возвратности до пяти лет.-0-