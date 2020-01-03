В Беларуси обновлен перечень документов для взыскания задолженности в бесспорном порядке

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси обновлен перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей. Соответствующее постановление Совета Министров №931 от 28 декабря 2019 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Постановление принято в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года обновленного Жилищного кодекса. Внесены изменения в перечень документов, устанавливающих задолженность по плате за жилищно-коммунальные услуги и (или) за пользование жилым помещением, возмещению расходов на электроэнергию для освещения вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах.

Новая редакция Жилищного кодекса вступила в силу в Беларуси Закон, которым вносятся изменения в нормативные правовые акты в сфере жилищных отношений, принят 4 мая 2019 года и содержит свыше 164 страниц.

Для совершения исполнительной надписи необходим расчет суммы задолженности и пени (подписанный руководителем или иным уполномоченным лицом) с указанием периодов задолженности и начисления пени, даты возникновения обязанности вносить плату, отметкой взыскателя о непогашении задолженности по истечении 7 календарных дней со дня извещения должника. Что касается дополнительных ЖКУ, то кроме расчета суммы представляется заверенная копия договора на оказание услуг.

Также определены порядок действий и солидарная ответственность в случаях, когда в жилом помещении проживают другие совершеннолетние дееспособные граждане, бывшие члены семьи собственника или нанимателя.

В новой редакции изложен и список документов, устанавливающих задолженность по требованиям кредитного и иного договора. Предусматривается возможность предоставления электронной копии. Нормативный правовой акт дополнен пунктом, по которому при взыскании задолженности по частям в заявлении о совершении исполнительной надписи указываются сведения с указанием сумм и периодов взыскания.-0-