В Беларуси обсудят тренды развития электротранспорта

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкорпорация "Росатом" вместе с Информационным центром по атомной энергии Минска 23 марта проведет онлайн-встречу "Тренды электротранспорта в Беларуси" при поддержке Министерства энергетики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации.

"Вы уже задумывались, не пора ли водителям пересесть с бензиновых авто на электрические? Действительно ли на "электричке" дешевле, а на велобайке с электротягой - еще и в разы комфортнее? На наших глазах электротранспорт приобретает все большую популярность и все более уверенно вытесняет другие виды транспорта. Можно ли назвать его транспортом будущего? Приглашаем обсудить эти вопросы вместе 23 марта на бесплатном онлайне", - сказали в пресс-службе.

Во время онлайн-встречи эксперты дадут прогнозы развития зеленого транспорта в Беларуси на ближайшие пять лет, расскажут, хватит ли энергии, чтобы обеспечить электромобилизацию, поделятся личным опытом пользования электрокарами и электросамокатами. "Экотранспорт - это мода или острая необходимость? Пересядет ли каждый третий автомобилист на электрокар? Эти и другие темы будут обсуждаться во время встречи", - добавили организаторы.

С подробностями можно ознакомиться на страницах образовательного проекта "Росатома" Look Around Belarus в соцсетях.-0-