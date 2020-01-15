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Экономика
15 января 2020, 10:45

В Беларуси ограничат торговлю нетабачных жевательных смесей с никотином

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничат торговлю нетабачными никотиносодержащими жевательными смесями. Этот вопрос сегодня рассматривался на заседании экспертного совета по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет рассмотрел разработанный в МАРТ проект постановления Совмина, который предусматривает отдельные ограничения и запреты при торговле нетабачными никотиносодержащими изделиями (так называемыми жевательными смесями, паучами). Документом предлагается запретить продажу жевательных смесей с никотином несовершеннолетним лицам, методами открытой выкладки и самообслуживания, в форме разносной торговли, на рынках и в интернете.

Пока торговля этими изделиями в стране никак не регулируется, заметил на заседании министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. МАРТ вышло с такой инициативой после нескольких случаев отравления подростков.

Члены совета сошлись во мнении, что после юридической доработки этот проект постановления должен быть принят. Документ также выносился на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси. Предложений и замечаний там не поступило.

На заседание пригласили представителей компании "Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани", которая первой в стране официально стала торговать паучами. Они также поддержали предложение ограничить продажу этими изделиями, согласились с тем, что оборот этого продукта на рынке должен регулироваться. "Крайне важно запретить его продажу молодежи. Возможно, стоит ввести административную ответственность за реализацию таких изделий несовершеннолетним", - сказал замдиректора по юридическим и регуляторным вопросам Сергей Красовский.

Результаты исследований Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий показали, что потребители жевательных смесей получают более внушительную разовую долю никотина по сравнению с курильщиками. В итоге происходит быстрое формирование привычки, развитие психологической и физической зависимости.

По мнению МАРТ, сложившееся положение на рынке нетабачных никотиносодержащих изделий предопределило необходимость введения ограничений их продажи. "Оборот таких изделий в настоящее время законодательством не регулируется. Вместе с тем они весьма популярны, в том числе среди молодежи. Сегмент рынка никотиносодержащих изделий, которые представлены на белорусском рынке как российскими, так и зарубежными производителями, постоянно растет. При этом отдельные производители определяют на упаковке либо в рекламе свои изделия как снюс, что является введением потребителя в заблуждение", - обратили внимание в министерстве.

С февраля 2015 года в Беларуси введен запрет на производство и оборот некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и жевания (снюс, насвай и другие), изготовленных из табака (очищенной табачной пыли) и щелочного компонента (мела, извести или прочих щелочных компонентов) с добавлением или без добавления иных ингредиентов.-0-

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заседания Министерство антимонопольного регулирования и торговли торговля
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