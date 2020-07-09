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09 июля 2020, 17:18

В Беларуси около 3 млн плательщиков имущественных налогов

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 3 млн плательщиков имущественных налогов, рассказала заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Категория налогоплательщиков, которая является самой многочисленной (порядка 3 млн), это плательщики имущественных налогов. К имущественным налогам относятся налог на недвижимость и земельный налог", - сказала Светлана Шевченко.

Плательщиками налога на недвижимость признаются граждане, которым принадлежат объекты недвижимости. "Это лица, которые владеют объектами недвижимости по праву собственности, а также объектами незавершенного строительства. То есть объект строится, еще право собственности на него не оформлено, но плательщику он принадлежит. В отношении объектов, полученных по наследству, граждане также признаются плательщиками налога на недвижимость", - пояснила она.

Также Светлана Шевченко рассказала, что плательщиками земельного налога признаются граждане, которые владеют и пользуются земельными участками. Кроме того, есть еще один платеж, он не налоговый, это арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, но предоставленные гражданам на правах аренды. Граждане являются плательщиками арендной платы за такие участки.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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