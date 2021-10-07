7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен перечень резидентов, валютные договоры которых не подлежат регистрации. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года №560, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В перечень вошли дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси, находящиеся за пределами Беларуси, официальные представители республиканских органов государственного управления в загранучреждениях, а также физические лица - резиденты, направленные на работу в загранучреждения, и совместно проживающие с ними за пределами Беларуси члены их семей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 9 июля 2021 года.-0-