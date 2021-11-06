В Беларуси определен порядок действия системы развития селекции и семеноводства сельхозрастений

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок функционирования системы развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений. Это предусмотрено постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия от 5 октября 2021 года №62, которым утверждено соответствующее положение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

"Функционирование системы предусматривает обеспечение производства и реализации на рынке страны требуемых объемов оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений для проведения сортосмены и сортообновления семян сельскохозяйственных растений сортов, отличающихся наилучшим качеством", - говорится в документе.

Ее функционирование обеспечит взаимодействие между собой государственных органов (организаций) и производителей оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. В рамках этого взаимодействия планируется создание новых современных высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений отечественной селекции, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Беларуси, и осуществление их первичного семеноводства. Предполагается, что этим займутся научные организациями НАН Беларуси, учреждения высшего образования, осуществляющие научные исследования в области аграрных наук и другие научные организации.

Также планируется, что элитпроизводящие организации займутся размножением новых современных высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений отечественной и зарубежной селекции для их внедрения в сельхозпроизводство.

Обеспечивать взаимодействие госорганов и производителей семян будет Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Задачей этого ведомства является внедрение в сельскохозяйственное производство новых современных высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений отечественной и зарубежной селекции для обеспечения наибольшего объема производства продукции растениеводства.

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года.-0-