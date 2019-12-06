В Беларуси определен порядок формирования тарифов на ЖКУ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке формирования тарифов (цен) на жилищно-коммунальные услуги для населения и юридических лиц утверждено постановлением Совета Министров от 5 декабря 2019 года №837, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Тарифы на ЖКУ для населения будут формироваться исходя из таких показателей, как оплата труда с отчислениями производственных рабочих, амортизация, налоги, сборы и другие обязательные отчисления, услуги сторонних организаций, накладные расходы, прибыль, обеспечивающая уровень рентабельности до 10% в тарифе, гарантирующем полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Регулируемые тарифы

Постановлением определен порядок формирования регулируемых тарифов на ЖКУ для населения, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. В частности, на услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), по техническому обслуживанию дома и лифта, обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) они будут устанавливаться на уровне согласованных Минжилкомхозом средних планово-расчетных цен по каждой области и Минску. На услугу по электроснабжению - в пределах базового тарифа на электроэнергию исходя из средних по Беларуси затрат по энергоснабжающим организациям на полезный отпуск данной энергии всем потребителям (физлицам, юрлицам и ИП) и прибыли, обеспечивающей уровень рентабельности в размере до 10% включительно. Тариф может дифференцироваться в зависимости от цели использования электрической энергии и по временным периодам и превышать уровень базового тарифа.

На услугу по газоснабжению тарифы будут формироваться в пределах базовых цен исходя из затрат газоснабжающих организаций и прибыли, обеспечивающей уровень рентабельности в размере до 10% включительно. Будут учитываться затраты в среднем по Беларуси: в части снабжения природным газом - на объем отпуска всем потребителям, а сжиженным углеводородным газом - на объем отпуска населению от резервуарных установок. Цены на услугу газоснабжения будут дифференцироваться в зависимости от наличия или отсутствия прибора индивидуального учета расхода газа, периодов его использования и видов установленного оборудования.

На услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению цены будут устанавливаться в пределах базовых тарифов исходя из средних по Беларуси затрат энергоснабжающих организаций на отпуск всем потребителям.

Субсидируемые тарифы

Формирование субсидируемых государством тарифов на ЖКУ для населения также определяется постановлением. Тарифы на услуги по техническому обслуживанию дома и лифта будут устанавливаться исходя из средних по Беларуси затрат организаций системы Минжилкомхоза, увеличенных до 2,5% включительно. На услуги водоснабжения, водоотведения (канализации), по обращению с ТКО - по такому же принципу, но при расчете средних затрат не учитывается Минск.

На услугу по электроснабжению - в пределах базового тарифа на электроэнергию исходя из затрат в среднем по Беларуси по энергоснабжающим организациям на отпуск всем потребителям. Тариф может дифференцироваться в зависимости от вида оборудования, используемого для приготовления пищи, цели использования электрической энергии, по временным периодам и превышать уровень базового тарифа.

Что касается газоснабжения, здесь тарифы будут формироваться в пределах базовых цен исходя из затрат в среднем по Беларуси по газоснабжающим организациям (в части снабжения природным газом - на объем отпуска всем потребителям, сжиженным углеводородным газом - на объем отпуска населению от резервуарных установок). На услугу по теплоснабжению и горячему водоснабжению - в пределах базовых тарифов исходя из средних по Беларуси затрат энергоснабжающих организаций на отпуск всем потребителям.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-