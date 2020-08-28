В Беларуси определен порядок поступления иностранной безвозмездной помощи

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определили порядок поступления иностранной безвозмездной помощи, ее регистрации, учета и использования. Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Управления делами Президента от 27 августа 2020 года №502/4, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят в соответствии с декретом №3 "Об иностранной безвозмездной помощи". Согласно постановлению, помощь должна поступать на основании договора, дарственного письма, подтвержденного получателем, запроса, подтвержденного отправителем, иного документа, содержащего сведения о размере (сумме, количестве), условиях предоставления помощи и целях ее использования, либо документа, подтверждающего зачисление на благотворительный счет помощи от иностранного анонимного жертвователя. Документы могут быть оформлены на бумажном носителе или в электронном виде.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе обратиться в Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами Президента за регистрацией помощи до ее ввоза в Беларусь в отношении лекарственных средств, товаров, требующих специальных условий хранения, подвергающихся быстрой порче, а также необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных, за исключением изделий медицинского назначения и медицинской техники. При этом необходимо ходатайство компетентного органа, выдавшего заключение о целесообразности освобождения помощи от налогов, сборов (пошлин).

Постановлением определен порядок проведения анализа достижения ожидаемой экономической и социальной эффективности использования такой помощи, а также принятия мер, направленных на предупреждение и минимизацию негативных последствий ее нецелевого использования. Также установлен порядок обмена информацией по ее получению и использованию.

Постановление вступило в силу с 27 августа.-0-