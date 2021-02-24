В Беларуси определен порядок регистрации резидентами валютных договоров

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок регистрации резидентами (физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) валютных договоров на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка от 12 февраля 2021 года №37, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в Национальном банке, данное решение принято для реализации положений новой редакции Закона от 22 июля 2003 года №226-З "О валютном регулировании и валютном контроле", которая вступает в силу с 9 июля 2021 года и предусматривает либерализацию порядка проведения валютных операций. "В частности, физическим лицам-резидентам не нужно будет получать в Национальном банке разрешения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и т. д.). Юрлицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам при проведении валютных операций, связанных с движением капитала, не нужно будет регистрировать в банках внешнеэкономические договоры, а также представлять в банки уведомления об их проведении", - пояснили разработчики документа. Отменяется также разрешительный порядок открытия юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - резидентами счетов в банках за пределами Беларуси.

Постановлением предусмотрено, что с 9 июля этого года валютные договоры, заключенные c нерезидентами, резидентам Беларуси необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка. Регистрировать необходимо валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2 тыс. базовых величин для физических лиц и 4 тыс. базовых величин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также документом определен перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор необходимо регистрировать.

"Регистрацию валютного договора необходимо будет проводить до совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее 7 рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет резидента, в том числе открытый в иностранном банке. Вместе с тем регистрации также подлежат валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 года, в том случае, если обязательства по ним не исполнены до указанной даты", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, постановлением определен порядок представления резидентами в Национальный банк информации об исполнении зарегистрированных валютных договоров или прекращении обязательств по ним. При этом предусмотрена возможность предоставления банками на договорной основе услуг по регистрации валютного договора, представлению актуальной информации о валютном договоре, его изменении и исполнении на веб-портале.-0-