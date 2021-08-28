В Беларуси определен порядок регулирования цен на стройматериалы

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок регулирования цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 30 июля 2021 года №73, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены на строительные материалы, изделия, конструкции, используемые при строительстве объектов (за исключением автомобильных дорог, мостов и тоннелей), финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского или местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов и внешних займов.

Для юрлиц и ИП при реализации предельный норматив рентабельности составляет 20% плановой себестоимости без учета расходов, связанных с их транспортировкой до пункта разгрузки, определенного договором. Для тех юрлиц и ИП, которые выполняют функцию подрядчика для собственного использования (за исключением строительства хозяйственным способом), - в размере 15% к плановой себестоимости без учета расходов, связанных с их транспортировкой до места применения.

Предельная максимальная оптовая надбавка установлена в размере 10% от контрактной цены независимо от количества участвующих посредников.

Отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, ввезенные на территорию Беларуси и реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, определяются исходя из контрактной цены, расходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, процентов по кредитам (займам, гарантиям), исчисленных до момента оплаты покупателем за поставляемые товары согласно договору, иных расходов, связанных с выполнением установленных законодательством требований при выпуске товаров в свободное обращение. Также цены зависят от расходов на страхование груза, транспортных расходов по приобретению товара и предельной максимальной надбавки в размере 10% от контрактной цены.

Постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.-0-