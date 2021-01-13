В Беларуси определен порядок сделок с помощью смарт-контрактов

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок совершения и (или) исполнения сделок или иных юридически значимых действий при осуществлении банковских, а также других финансовых операций посредством смарт-контрактов. Соответствующее постановление правления Национального банка №428 от 24 декабря 2020 года официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в Нацбанке, принятый документ регламентирует совершение и (или) исполнение сделок посредством смарт-контрактов, устанавливает общие требования к владельцам смарт-систем, определяет процедуру предоставления подтверждения совершения и (или) исполнения сделок посредством смарт-контрактов.

Ранее в Беларуси право совершать и исполнять сделки с помощью смарт-контракта было предоставлено резидентам Парка высоких технологий в рамках правового эксперимента. Это было предусмотрено декретом №8 "О развитии цифровой экономики" от 21 декабря 2017 года. Затем указом №148 "О цифровых банковских технологиях" от 18 апреля 2019 года таким правом были также наделены Национальный банк и участники межбанковской системы идентификации.

"Применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, будет способствовать усилению конкуренции на финансовом рынке, позволит повысить операционную эффективность кредитных организаций, а также снизить их издержки, в том числе временные", - пояснили в банке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-