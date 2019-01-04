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В Беларуси определены лучшие товары 2018 года

Экономика 04.01.2019 | 16:59

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года признаны 274 товара, выпускаемых 175 организациями республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Так, в номинации "Продовольственные товары" победителями стали 163 товара 90 организаций. В номинации "Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов" определено 35 товаров-лауреатов 28 организаций, в номинации "Продукция производственно-технического назначения" - 67 товаров-лауреатов 52 организаций. В номинации "Услуги населению" звания лауреата конкурса удостоены 9 услуг 8 организаций.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Статус "Новинка года", учрежденный для стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 34 товарам различного назначения.

Награду "Лучший в отрасли" получили 10 организаций республики, набравших наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении.

Специальная награда "Лучший в регионе" присуждена 25 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в конкретной номинации конкурса. Диплома "Стабильное качество" удостоены 38 организаций, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд.

Список победителей во всех номинациях размещен на сайте Госстандарта.-0-

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Теги
Госстандарт, конкурс, торговля
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