В Беларуси определены организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило высокорентабельные организации, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 ноября 2019 года №772, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В частности, к таким организациям отнесены ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам", ОАО "Промагролизинг".

Соответствующая часть прибыли (дохода) должна быть перечислена в государственный целевой бюджетный фонд национального развития ежемесячно равными долями в ноябре-декабре не позднее 25-го числа каждого месяца.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-