В Беларуси осталось посеять 2,1% площадей яровых культур

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев всех яровых культур в Беларуси проведен почти на 2,5 млн га, что составляет 97,9% запланированных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 18 мая, овощами засеяно 4,25 тыс. га (94,5% плана). Завершен сев сахарной свеклы, картофеля, кукурузы, проса. Гречиха посеяна на 16,7 тыс. га (73,4% плана).

Также выполняются работы по подсеву многолетних трав, которые проведены на 298,5 тыс. га (более 81% запланированных площадей). В целом по Беларуси при плане накопления минеральных удобрений под яровой сев в объеме более 1,2 млн т (в действующем веществе) накоплено 825,4 тыс. т (65,7% от потребности).

Как сообщалось, в текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га.-0-