В Беларуси осталось посеять менее 10% ранних яровых

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) посеяны в Беларуси на 804,2 тыс. га, что составляет 91,5% запланированных площадей, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Раньше всего работы начались в южных регионах, в результате в Брестской и Гомельской областях сев ранних яровых зерновых уже завершен. В Гродненской области эти культуры посеяны на 90,7% запланированных площадей, Минской - на 93,2%, Могилевской - 93,1%, Витебской - 72,1%.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 14,9 тыс. га (29% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 43,6 тыс. га (45,4% плана). Начался сев картофеля (1,02 тыс. га, или 4,14% от запланированного) и овощей (1,25 тыс. га, или 22,3%). Кукуруза на зерно посеяна на 16,54 тыс. га (7,42% плана), на силос - на 4,3 тыс. га (0,53% плана).

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). Лен-долгунец планируется посеять на площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га.-0-