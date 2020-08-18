18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осталось убрать 12,1% площадей зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы, гречихи и проса), сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 18 августа, эти культуры убраны с 1,93 млн га, что составляет 87,9% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 98,5% площадей (332,4 тыс. га). В Гродненской области убрано 97,1% площадей от плана (309,4 тыс. га), в Гомельской - 95% (323,2 тыс. га), Минской - 94,1% (456,5 тыс. га), Могилевской - 75,9% (255,5 тыс. га), Витебской - 67,2% (253,8 тыс. га).

Всего по стране намолочено 7,236 млн т зерна при средней урожайности 37,5 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,7 ц/га). В Минской области собрали более 1,8 млн т зерна, в Гродненской - свыше 1,4 млн т, Брестской - более 1,3 млн т.

Лен вытереблен на 43,1 тыс. га (88,6% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 16,1 тыс. га (37,4% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 1,92 тыс. га, заготовлено 5,55 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 752,1 тыс. т сена (74,5% от плана), 12,618 млн т сенажа (100,1%) и 642,2 тыс. т силоса (3,35%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 43,5% от плана.-0-