В Беларуси осталось убрать 2,5% площадей зерновых

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (кроме кукурузы) убраны более чем с 2 млн га, что составляет 97,5% запланированных к уборке площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Белорусские аграрии намолотили 6,44 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,2 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 26,4 ц/га).

Самый большой намолот в Минской области - 1 млн 690,6 тыс. т зерна. В Брестской области намолочено почти 1,2 млн т зерна, Гродненской - более 1,18 млн т, Витебской - 917,1 тыс. т, Могилевской - 768,1 тыс. т, Гомельской - 679,2 тыс. т.

План поставок зерна в счет госзаказа на 28 августа выполнен на 89,9% (поставлено 732,3 тыс. т).-0-