В Беларуси осталось убрать 3,4% площадей кукурузы

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси убрано 96,6% площадей кукурузы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 3 ноября в Беларуси убрано 1,115 млн га кукурузы, или 96,6% уборочной площади. В 2020 году на эту же дату было убрано 1,081 млн га, или 88,7% от плана.

На силос и зеленый корм убрано 926,9 тыс. га кукурузы (99,6% от плана), на зерно - 188,5 тыс. га (83,9%).

Средняя урожайность кукурузы на зерно - 73,1 ц/га. Для сравнения: в прошлом году на ту же дату было 69,3 ц/га.-0-