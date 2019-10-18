В Беларуси осталось убрать 4,3% площадей картофеля и 27,5% овощей

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель в сельхозорганизациях Беларуси убран с 26,2 тыс. га, что составляет 95,7% уборочных площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 18 октября, выкопано 820,9 тыс. т картофеля. В среднем с 1 га в этом году собирают 312,8 ц картофеля, в прошлом году урожайность составляла 270 ц/га. Самая высокая урожайность картофеля в Витебской области - 379,6 ц/га, там убрано 96,8% площадей.

Овощей собрано 122,6 тыс. т. Их урожайность также превысила прошлогоднюю - 258,4 ц/га против 217,2 ц/га. Овощи убраны с 4,74 тыс. га. Таким образом, план уборки выполнен на 72,5%.

Сахарная свекла в Беларуси убрана с 61,8 тыс. га, что составляет 66,3% уборочной площади. Собрано почти 3 млн т корнеплодов при урожайности 481,1 ц/га (451,6 ц/га на аналогичную дату прошлого года). Сахаристость свеклы составляет 16,67%. В счет госзаказа продано более 1,56 млн т сахарной свеклы, что составляет 75,2% плана.-0-