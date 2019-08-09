В Беларуси осталось убрать четверть площадей зерновых

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси убраны более чем с 1,6 млн га, что составляет 74,9% от запланированного, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 9 августа белорусские аграрии намолотили почти 5,2 млн т зерна при средней урожайности 32,1 ц/га (в прошлом году на аналогичную дату - 27,3 ц/га). В лидерах Брестская область. Здесь убрано 96,3% площадей, намолочено свыше 1 млн 156 тыс. т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 86,4% площадей, намолотив более 1 млн 69 тыс. т зерна. В тройке лидеров уборочной кампании Минская область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 74,5%, намолот составляет 1 млн 288,4 тыс. т.

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 71,9% площадей (намолочено 536,1 тыс. т зерна), Могилевской - с 69,1% (563,4 тыс. т зерна).

В Витебской области убрано 52,5% площадей. Аграрии намолотили 583,9 тыс. т зерна.

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 9 августа задание выполнено на 72,1% (587,3 тыс. т).-0-