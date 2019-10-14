В Беларуси осталось убрать менее 10% площадей картофеля

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картофель в сельхозорганизациях Беларуси убран с 25 тыс. га, что составляет 90,4% уборочной площади, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 14 октября, выкопано 780,5 тыс. т картофеля. В среднем с 1 га в этом году собирают 312,1 ц картофеля, это на 40,4 ц больше прошлогоднего показателя. Самая высокая урожайность в Витебской области - 388,9 ц/га, там убрано 92,2% площадей. В Брестской области картофель убрали с 98,4% площадей, Гродненской - 92%, Минской - 89%, Гомельской и Могилевской - 89,1% и 84,1% соответственно.

Сахарная свекла в Беларуси убрана с 55,2 тыс. га, что составляет 59,2% уборочной площади. Собрано более 2,6 млн т корнеплодов при урожайности 471,8 ц/га (это на 26,6 ц больше, чем в прошлом году). Сахаристость свеклы составляет 16,61%. В счет госзаказа продано более 1,4 млн т сахарной свеклы, что составляет 67,6% плана.-0-