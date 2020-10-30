30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осталось убрать менее 15% площадей кукурузы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 30 октября, кукурузу убрали с 1,042 млн га (85,5% запланированной площади). На силос и зеленый корм убрано 930,3 тыс. га (92,5% плана), собрано 21,76 млн т зеленой массы при урожайности 233,9 ц/га. Уборка кукурузы на зерно тоже продолжается: работы проведены на 112,2 тыс. га (52,5% плана), намолочено 774,5 тыс. т.

Всего по стране намолочено 8,834 млн т зерна вместе с кукурузой при средней урожайности 38,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 34,3 ц/га). В Минской области собрали 2,2 млн т зерна, в Гродненской - почти 1,7 млн т, Брестской - 1,5 млн т, Могилевской - 1,2 млн т, Витебской - свыше 1,1 млн т, Гомельской - более 1 млн т.

Сахарную свеклу в Беларуси убрали с 61,6 тыс. га, что составляет 74,8% уборочной площади. Собрано 2,9 млн т при средней урожайности 471 ц/га. Сахаристость свеклы составляет 16,25%. Что касается других овощей, белорусские аграрии провели уборочные работы на 5,13 тыс. га (85,7% от плана), собрано 127,9 тыс. т при урожайности 249,1 ц/га.

В Беларуси заготовлено 13,673 млн т сенажа (108,5%) и 18,683 млн т силоса (97,5%). Всего в этом году планировалось получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов. К этому времени заготовлено 100,5% плана.-0-