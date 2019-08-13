В Беларуси осталось убрать менее 17% площадей зерновых

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси убраны с 1,776 млн га, что составляет 83,1% от запланированного, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Лукашенко поручил главе Минсельхозпрода мобилизовать все силы на уборке урожая Как было отмечено, работать аграриям приходится в сложных погодных условиях, что, конечно, значительно тормозит процесс уборки зерновых культур. Тем не менее, в целом по стране в настоящее время на полях остается около 20% урожая, намолочено более 5,5 млн т зерна.

По состоянию на 13 августа белорусские аграрии намолотили более 5,6 млн т зерна при средней урожайности 31,9 ц/га (в прошлом году на аналогичную дату - 26,9 ц/га).

В лидерах Брестская область: здесь убрано 98,6% площадей, намолочено свыше 1 млн 188 тыс. т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 93,2% площадей, намолотив 1 млн 141 тыс. т зерна. В тройке лидеров уборочной кампании Минская область. Здесь план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 84,3%, намолот составляет 1 млн 460,3 тыс. т.

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 82% площадей (намолочено 583,6 тыс. т зерна), Могилевской - с 80,6% (636 тыс. т зерна).

В Витебской области убрано 60% площадей. Аграрии намолотили 652,9 тыс. т зерна.

Всего в текущем году под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы, гречихи и проса) отведено 2 млн 162 тыс. га. План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 13 августа задание выполнено на 79,7% (649,5 тыс. т).-0-