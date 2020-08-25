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25 августа 2020, 09:48

В Беларуси осталось убрать менее 8% площадей зерновых

Фото из архива
Фото из архива
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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси осталось убрать менее 8% площадей зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы), сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 25 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,026 млн га, что составляет 92,4% запланированной площади. В Брестской области убрано 98,5% площадей от плана (334,8 тыс. га), Гродненской - 98,4% (317,5 тыс. га), Минской - 97,2% (475,6 тыс. га), Гомельской - 97,1% (331,5 тыс. га), Могилевской - 83% (275,8 тыс. га), Витебской - 79,4% (291,5 тыс. га). Продолжается уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси скошено 9,53% и 15,7% площадей соответственно.

Всего по стране намолочено 7,554 млн т зерна при средней урожайности 37,3 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,3 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, Гродненской - 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т и по более 900 тыс. т - в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Лен вытереблен на 45,4 тыс. га (93,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 19,3 тыс. га (42,6% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 2,71 тыс. га, заготовлено 8,57 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 770,3 тыс. т сена (76,3% от плана), 12,772 млн т сенажа (101,4%) и 1,014 млн т силоса (5,29%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 45% от плана.-0-

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Беларусь Министерство сельского хозяйства и продовольствия уборочная
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