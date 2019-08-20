В Беларуси осталось убрать менее 9% площадей зерновых

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (кроме кукурузы) убраны более чем с 1,9 млн га, что составляет 91,1% от запланированного, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 20 августа белорусские аграрии намолотили более 6,1 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,5 ц/га (на аналогичную дату в 2018-м - 26,5 ц/га).

Самый большой намолот в Минской области - 1 млн 612,9 тыс. т зерна, план по уборке зерновых и зернобобовых выполнен на 94,3%. Завершают уборку в южных и западных регионах страны. Так, в Брестской области убрано 99,3% площадей, намолочено почти 1,2 млн т зерна. Аграрии Гродненской области убрали 97,4% площадей, намолотив более 1,17 млн т зерна.

В хозяйствах Гомельской области зерновые и зернобобовые убраны с 90,5% площадей (намолочено 637,7 тыс. т зерна), Могилевской - с 90,1% (704,2 тыс. т зерна). В Витебской области убрано 74% площадей. Аграрии намолотили 789,6 тыс. т зерна.

План поставок зерна в счет госзаказа в нынешнем году составляет 815 тыс. т. На 20 августа задание выполнено на 85,1% (693,3 тыс. т).-0-