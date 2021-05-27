В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития - Крупко

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на республиканском семинаре-совещании по вопросам кормопроизводства, готовности сельскохозяйственных организаций к уборке трав, который проходит сегодня в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития, приобрела статус экспортной базы для производства продовольствия. В этих условиях особенно актуальным становится снижение производственных затрат для получения конкурентной на внешнем рынке животноводческой продукции, в связи с чем при оптимальных темпах роста кормов на первый план должно выдвигаться качество заготавливаемых и потребляемых кормов", - отметил министр.

Семинар-совещание проходит на базе СПК "Свислочь". В нем принимают участие руководство и специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия, заместители председателей областных исполнительных комитетов, курирующие сельское хозяйство, председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, заместители председателя комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, по растениеводству и механизации, главные ветеринарные врачи областей, представители НАН Беларуси и другие специалисты. Участники мероприятия рассматривают вопросы интенсификации кормопроизводства, применения прогрессивных технологий заготовки высококачественных кормов, повышения эффективности кормопроизводства на примере передовых организаций Гродненской области.

Как отметили в пресс-службе ведомства, главная цель семинара - показать прогрессивные ресурсосберегающие технологии производства и заготовки качественных травяных кормов, комплекс современной сельскохозяйственной кормозаготовительной техники.

Практическая часть семинара пройдет на урочище "Браковский лес" и на МТФ "Центральная", где специалисты ознакомят участников с технологиями и организацией хранения кормов.-0-