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03 декабря 2019, 10:46

В Беларуси оценили уровень зрелости управления рисками в финансовом секторе

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аудиторская компания "Делойт" совместно с Институтом стратегического анализа рисков провела первое аналитическое исследование, посвященное оценке уровня зрелости управления рисками в финансовом секторе Беларуси. Презентация результатов состоялась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Исследование проводилось с целью предоставления руководителям и риск-менеджерам инструмента для самостоятельной оценки текущего уровня зрелости и оценки эффективности управления рисками в соответствии с принципами стандарта ISO 31000 (а также национальных стандартов, разработанных на его основе) и лучшей мировой практикой. Партнером выступила Ассоциация белорусских банков. "Результаты исследования показали ожидаемо высокий уровень зрелости банковского сектора Беларуси. Вместе с тем есть области, над которыми стоит поработать", - сказала генеральный директор "Делойт" в Беларуси Ольга Степанеева.

Результаты исследования базируются на анонимных ответах представителей риск-менеджмента, высшего руководства финансового сектора Беларуси.

Установлено, что все респонденты имеют утвержденную генеральным директором или Советом директоров политику по управлению рисками. Отдельное подразделение, ответственное за сопровождение и методологическую поддержку таких процессов, есть в организациях у 94% респондентов, причем у 90% оно сформировано более пяти лет назад. У 94% участников исследования вопросы, связанные с данным направлением, рассматриваются комитетом по управлению рисками и комитетом по аудиту не реже, чем раз в квартал. У 91% респондентов ответственность за управление рисками закреплена за руководством, Советами директоров и комитетами при нем, а также за риск-менеджерами.

Эксперты видят потенциал для развития финансового сектора Беларуси в более глубокой интеграции риск-менеджмента в процесс планирования, бюджетирования и принятия решений, а также интеграции IT-систем и расширении массива данных, используемых в управлении рисками.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы. Заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями стран СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.

"Делойт" - международная сеть компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. Работает в 150 странах.-0-

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