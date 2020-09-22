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22 сентября 2020, 12:30

В Беларуси план по замене тепловых сетей к отопительному сезону выполнен на 74%

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции
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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси план по замене тепловых сетей к отопительному сезону выполнен на 74%. Об этом сообщила заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Светлана Тимошкина на пресс-конференции в БЕЛТА, посвященной готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики к работе в осенне-зимний период.

По данным представителя Минжилкомхоза, годовое задание по замене тепловых сетей выполнено в стране на 74%, в полном объеме созданы запасы древесного топлива, сформированы 752 аварийно-восстановительные бригады, в готовности находятся 15 передвижных модульных котельных и 570 автоматических передвижных источников электроснабжения. Проверена готовность диспетчерских служб, проведены плановые тренировки по развертыванию передвижных блочных модульных котельных в условиях, максимально приближенных к тем, которые могут сложиться при возникновении чрезвычайных ситуаций в котельных и на тепловых сетях.

Для содержания улично-дорожных сетей в зимний период в целом по республике подготовлено 3903 единицы снегоуборочной техники, заготовлена 241 тыс. т песчано-соляной смеси. Завершается работа по получению паспортов готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период, находящихся на обслуживании организаций ЖКХ. По оперативным данным, по состоянию на 21 сентября получено 98,9% паспортов готовности теплоисточников, и эта работа до 30 сентября будет завершена.

Заместитель начальника управления отметила, что во время подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период организации ЖКХ реализовали организационно-технические мероприятия для устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения населения, объектов социально-культурного и бытового назначения. По ее информации, при подготовке объектов ЖКХ к работе в предстоящий отопительный сезон министерство ведет еженедельный контроль по 13 основным показателям, а ежемесячный контроль - по 89 показателям. "Эти мероприятия гарантируют надежное и бесперебойное безаварийное водо- и теплоснабжение жилого фонда, обеспечивают функционирование всей инфраструктуры городских и сельских населенных пунктов страны в отопительный период", - подчеркнула Светлана Тимошкина.

Генеральный директор ГУ "Государственный энергетический и газовый надзор" Александр Озерец в свою очередь сообщил, что по состоянию на 21 сентября Госэнергогазнадзор зарегистрировал 25 013 паспортов готовности потребителей тепловой энергии из 28 731 подлежащего оформлению (87,1%), а также 9426 паспортов готовности теплоисточников из 10 579 подлежащих оформлению (89,1%).

В разрезе организаций ЖКХ и объектов, входящих в систему Минэнерго, зарегистрировано 347 паспортов готовности потребителей тепловой энергии (86,7%) и 3494 паспорта готовности теплоисточников (98,5%) организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также 423 паспорта готовности потребителей тепловой энергии (95,9%) и 256 паспортов готовности теплоисточников (97,3%) организаций Министерства энергетики.

"Для своевременной регистрации паспортов готовности субъектов хозяйствования к работе в предстоящий осенне-зимний период персонал Госэнергогазнадзора работает и в выходные дни", - подчеркнул Александр Озерец.-0-

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