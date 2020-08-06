В Беларуси планируется дополнительно построить как минимум шесть пеллетных заводов

6 августа, Житковичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов. Об этом сообщил журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время открытия такого предприятия в Житковичах, передает корреспондент БЕЛТА.

Решение о возведении предприятий уже принято, подчеркнул Виталий Дрожжа. "Работа в этом направлении активно ведется. По ряду лесхозов внесена предоплата за оборудование. В ближайшее время закончим все проектные работы, приступим непосредственно к строительству", - рассказал министр.

По словам Виталия Дрожжи, это верное и перспективное направление. "Вся Европа ориентирована на уменьшение потребления углеводородов. Топливные пеллеты - это альтернативное биосырье, возобновляемые источники. Эта продукция высокорентабельна, и созданные у нас пеллетные заводы рентабельны. Никаких вопросов с их окупаемостью не должно быть. Если говорить об экономическом эффекте, то за июнь первый миллион долларов мы уже заработали. По году мы ожидаем $15 млн валютной выручки", - подчеркнул он.

Дислокации новых заводов также согласованы, в числе других это Гомель, Старые Дороги, Осиповичи, Орша. Они определялись с привязкой к сырьевой зоне.

В мае 2019 года Президент Александр Лукашенко поставил задачу по переработке всего имеющегося древесного ресурса внутри страны, в том числе низкокачественной древесины. Один из вариантов переработки - создание пеллетных производств. Из шести запланированных по поручению главы государства объектов на начало августа введены пять: в Пружанском, Кличевском, Борисовском опытном, Новогрудском и Житковичском лесхозах. В этом месяце будет открыт также завод в Мозырском опытном лесхозе. Минлесхоз дополнительно реализовал еще один проект - в Копыльском опытном лесхозе. Ориентировочная стоимость всех проектов - Br81 млн. Это собственные средства лесхозов, а также кредитные ресурсы.

"Открытие таких производств решает сразу несколько задач. Создаются рабочие места, снижаются остатки невостребованной низкокачественной древесины в лесах. К тому же, это позволит выпускать востребованный на зарубежном рынке продукт с высокой добавленной стоимостью, привлекая в страну дополнительную валютную выручку", - подчеркнули в Минлесхозе. По данным специалистов, создание шести пеллетных производств позволит дополнительно вовлечь в переработку ежегодно до 350 тыс. куб.м низкокачественной древесины и более 120 тыс. куб.м отходов лесопиления.-0-