12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется изменить порядок реализации древесины, готовится соответствующий проект указа, сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предложили усовершенствовать механизм реализации древесины, и нас поддержали. Подготовка проекта указа на завершающем этапе. К годовым торгам нам необходимо выйти уже с новыми подходами", - сказал Виталий Дрожжа.

Документ предполагает три основных изменения. "Во-первых, предлагаем сочетать бизнес-подходы и государственные нужды. Те предприятия деревообработки, которые прошли модернизацию и которым сейчас необходимо выплачивать кредиты, не готовы существовать на равных с брендовыми инвесторами в условиях нарастающего спроса на высококачественную древесину. Госзаказ предполагает, что на период реализации инвестдоговора и возврата стране ресурсов, вложенных в предприятие, мы им даем древесину по прямым договорам по цене завода-изготовителя, которую будет согласовывать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Государство видит проблемы этих предприятий и то, что их нужно поддержать", - отметил министр.

Второе предполагаемое изменение - возможность продавать невостребованную в стране древесину на экспорт. "Механизм предусматривает три-четыре фильтра, направленных на то, чтобы качественная древесина не уходила из страны и перерабатывалась здесь. Невыкупленный на годовых торгах объем будет автоматически переходить на квартальные, а затем и текущие торги. То есть мы трижды обращаем внимание внутреннего потребителя на возможность купить древесину: если не успел на годовые торги, можно поучаствовать в квартальных и текущих", - пояснил Виталий Дрожжа.

В-третьих, планируется переход на реализацию древесины по европейским гармонизированным стандартам, то есть без ее целевого назначения. По мнению министра, новые подходы позволят в том числе учесть интересы крупных инвесторов, которые нуждаются в высококачественном сырье.-0-