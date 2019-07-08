В Беларуси планируется обновить перечень объектов обязательного подтверждения соответствия

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт предлагает обсудить проект постановления Совета Министров, который вносит изменения в действующий перечень объектов обязательного подтверждения соответствия, утвержденный постановлением правительства от 21 октября 2016 года №849. Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Документ направлен на дальнейшую оптимизацию (сокращение) перечня с учетом произошедших изменений в области технического нормирования, стандартизации и предложений республиканских органов госуправления. В частности, исключены отдельные обязательные требования в отношении охотничьего и спортивного оружия, некоторые виды промышленных товаров (электродуховки без термостата, мультисплит системы кондиционирования воздуха), стандарты, устанавливающие требования к маркировке показателей энергоэффективности бытовых электрических приборов, отмененные ГОСТы, стандарты на алкогольную продукцию, поставляемую на экспорт по внешнеторговым контрактам.

Вместе с тем через три месяца после опубликования постановления предлагается ввести подтверждение соответствия стиральных моющих средств (СМС). Технический регламент по ним в рамках Таможенного союза не принят, что позволяет устанавливать обязательные требования в национальных законодательствах государств - членов ЕАЭС. Такая мера направлена на защиту внутреннего рынка от низкокачественной импортной продукции.

Как отмечается в обосновании проекта, с 2017 года импорт СМС и бытовой химии из стран ЕС увеличился на 57%. Это привело к уменьшению объемов продаж продукции отечественных производителей, сложились условия для недобросовестной конкуренции за счет реализации товаров с более низкими потребительскими свойствами.

Отдельные предложения госорганов в проекте постановления не учтены. В их числе вопросы изменения формы подтверждения соответствия в отношении холодильников, стиральных машин, телевизоров, микроволновых печей, исключения из списка ламп с ненаправленным светоизлучением мощностью свыше 95 Вт.

Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июля.-0-