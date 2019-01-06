В Беларуси планируется открыть еще 12 центров обслуживания налогоплательщиков в 2019 году

6 января, Минск /Корр.БЕЛТА/.На конец 2018 года в Беларуси работало 22 центра обслуживания налогоплательщиков. В 2019-м планируется открыть еще 12 центров. Об этом сегодня в интервью в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, передает корреспондент БЕЛТА.

Центры обслуживания плательщиков действуют во всех областных центрах и в ряде районных. По словам министра, 22 центра по итогам 2018 года уже существуют. "Рассчитываем, что еще порядка 12 в 2019 году заработает", - отметил он, добавив, что еще более значимым направлением он считает создание условий для электронного взаимодействия между плательщиками и налоговыми органами.

По данным МНС, около 80% субъектов хозяйствования предпочитают именно такой способ взаимодействия с налоговиками. Среди физических лиц процент меньше. Сергей Наливайко пояснил, что эта категория плательщиков более консервативна. К тому же электронное взаимодействие в этом сегменте начало развиваться позже. "Ставим задачу создавать комфортные понятные удобные в использовании электронные сервисы. Это будет лучшим мотиватором", - убежден он.

Развивается в Беларуси и институт налоговых консультантов. Сейчас их около 350. По прогнозам МНС, в течение двух лет эта цифра может составить 1-1,5 тыс., а в более отдаленной перспективе вырасти до примерно 9 тыс.-0-