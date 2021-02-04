4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется построить 800 станций обезжелезивания воды в текущей пятилетке. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель на итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году должным образом была организована работа по строительству станций обезжелезивания. Благодаря системной работе, более 200 тыс. граждан, которые в основном проживают в сельской местности, дополнительно получили доступ к качественной питьевой воде. Если в течение 2016-2018 годов мы строили по 60 станций обезжелезивания, то в 2019 году - 269 станций, а в 2020-м - 281. В результате за пять лет мы дополнительно обеспечили водой питьевого качества 8% населения, и сегодня обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 94,7%", - проинформировал министр.

По его словам, организована системная работа и выполняется задание по замене сетей водоснабжения и водоотведения. Задание по замене сетей водоснабжения выполнено на 108,7%, сетей водоотведения - на 113,3%. "Работа в данном направлении будет продолжена. Наша задача на пятилетку - построить 800 станций обезжелезивания, более 300 водозаборных скважин, переподключить более 100 населенных пунктов к соответствующим централизованным системам водоснабжения с водой питьевого качества. Еще одна важная задача, которая не снята с повестки дня, - это перевести город Минск на водоснабжение из подземных источников", - сообщил Андрей Хмель. Также необходимо повышать качество очистки сточных вод, для этого планируется строительство и реконструкция 70 очистных сооружений в текущей пятилетке, добавил он.

Осуществляется планомерная работа по замене тепловых сетей. "Эта работа позволила довести протяженность тепловых сетей в ПЭТ-трубе до 71% в целом по стране и снизить потери тепловой энергии при транспортировке до 9,2%. Вместе с тем задание правительства по замене 636 км тепловых сетей в 2020 году не было выполнено. Гродненская область выполнила задание на 72%, Минская область - на 73%, Гомельская - на 86%", - отметил руководитель ведомства.-0-