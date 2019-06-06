6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется провести геологическое картирование всей территории страны, сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА.

"Геологические карты - это основа геологоразведки, путеводитель для геолога. Карты, которыми сегодня пользуются наши геологи, сделаны еще в советские годы и, конечно, уже устарели. Настало время их обновить. Мы ведем подготовительные работы для того, чтобы приступить к геологическому картированию всей территории Беларуси, выбирая прежде всего те территории, которые потенциально содержат полезные ископаемые. Безусловно, для этого необходимо финансирование. Новая программа по геологическому картированию будет действовать в 2021-2025 годах. Думаю, нам удастся это сделать, и это будет прорывом в геологоразведке. Планируется последовательная работа по выполнению той задачи, которую поставил перед ведомством глава государства, - по увеличению запасов, развитию минерально-сырьевой базы нашей страны", - сказал Андрей Худык.

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