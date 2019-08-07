В Беларуси планируется собрать около 8,5 млн т зерна - Минсельхозпрод

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в этом году планируется собрать около 8,5 млн т зерна, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Темпы уборочной кампании в Беларуси выше прошлогодней Так, зерновых убрано 75% и намолочено более 5 млн т зерна, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

"В этом году мы ожидаем, что сельхозорганизации соберут 8,5 млн т зерна вместе с кукурузой в бункерном весе. Потому что она растет нормально и початки формируются своевременно", - сказал Василий Ядловский.

При этом он отметил, что в крестьянско-фермерских хозяйствах и частном секторе планируется собрать около 400 тыс. т зерна. Кроме того, по стране уже намолочено 600 тыс. т рапса. "Если учесть все показатели, то выйдет 9,5 млн т", - пояснил представитель Минсельхозпрода.

Кукурузы в этом году посеяно немного более 1 млн га, а в прошлом было 987 тыс. га. "Мы планируем на 80 тыс. га больше убрать кукурузы на зерно. Если в прошлом убрали 170 тыс. га, то в этом году планируется не меньше 250 тыс. га убрать. Кукуруза дает в 2 раза больше продуктивности с гектара, поэтому расширяем площади. В 2018-м убрали в амбарном весе 1,1 млн т зерна, в этом году планируем 1,6 - 1,7 млн т", - сказал Василий Ядловский.-0-