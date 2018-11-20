В Беларуси планируется создать Аудиторскую палату

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся аудитом и оказанием сопутствующих услуг в Беларуси, как ожидается, войдут в состав Аудиторской палаты. Ее создание предусмотрено поправками в закон об аудиторской деятельности, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич.
Планируется, что палата будет единым органом самоуправления аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных предпринимателей. "Ее задача будет состоять в том, чтобы исключать случаи допуска на рынок недобросовестных аудиторов, заниматься контролем и внешней оценкой качества их работы. Заниматься аудиторской деятельностью в Беларуси смогут только члены палаты. Она будет выносить им за нарушения предупреждения, приостанавливать членство, если выявленные недостатки не устраняются, или исключать их вообще, что означает утрату права заниматься аудиторской деятельностью", - пояснил парламентарий.
Поправками предусмотрено также создание в Беларуси государственного реестра, в котором будет полная информация об аудиторских организациях и аудиторах-ИП. Его будут вести Министерство финансов и Аудиторская палата.
Законопроект создает в Беларуси правовую основу для введения в действие международных стандартов аудиторской деятельности. "Предполагается, что они будут обязательными при проведении аудита годовой финансовой отчетности, если она составлена по международным стандартам финансовой отчетности", - сказал Петр Вабищевич. Это дополнительно поспособствует созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций.
Кроме того, в проекте закона прописаны требования к аудиторам, уточнены их обязанности, расширен перечень услуг, которые они будут оказывать. Так, составлять бухгалтерскую отчетность, налоговые декларации они смогут без получения статуса налогового консультанта.
Парламентарий подчеркнул, что в Беларуси назрела потребность в едином рынке аудита и создании равных условий для субъектов аудиторской деятельности в ЕАЭС. Законопроект призван усовершенствовать государственное регулирование аудиторской деятельности с учетом международного опыта и практики применения. Профильная комиссия рассчитывает вынести его на рассмотрение в первом чтении на осенней сессии Палаты представителей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4052 BYN
|2.4 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.1 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.1982 BYN
|3.191 BYN
|3.2 BYN