В Беларуси планируется создать Аудиторскую палату

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три объединения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся аудитом и оказанием сопутствующих услуг в Беларуси, как ожидается, войдут в состав Аудиторской палаты. Ее создание предусмотрено поправками в закон об аудиторской деятельности, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич.

Планируется, что палата будет единым органом самоуправления аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных предпринимателей. "Ее задача будет состоять в том, чтобы исключать случаи допуска на рынок недобросовестных аудиторов, заниматься контролем и внешней оценкой качества их работы. Заниматься аудиторской деятельностью в Беларуси смогут только члены палаты. Она будет выносить им за нарушения предупреждения, приостанавливать членство, если выявленные недостатки не устраняются, или исключать их вообще, что означает утрату права заниматься аудиторской деятельностью", - пояснил парламентарий.

Поправками предусмотрено также создание в Беларуси государственного реестра, в котором будет полная информация об аудиторских организациях и аудиторах-ИП. Его будут вести Министерство финансов и Аудиторская палата.

Законопроект создает в Беларуси правовую основу для введения в действие международных стандартов аудиторской деятельности. "Предполагается, что они будут обязательными при проведении аудита годовой финансовой отчетности, если она составлена по международным стандартам финансовой отчетности", - сказал Петр Вабищевич. Это дополнительно поспособствует созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций.

Кроме того, в проекте закона прописаны требования к аудиторам, уточнены их обязанности, расширен перечень услуг, которые они будут оказывать. Так, составлять бухгалтерскую отчетность, налоговые декларации они смогут без получения статуса налогового консультанта.

Парламентарий подчеркнул, что в Беларуси назрела потребность в едином рынке аудита и создании равных условий для субъектов аудиторской деятельности в ЕАЭС. Законопроект призван усовершенствовать государственное регулирование аудиторской деятельности с учетом международного опыта и практики применения. Профильная комиссия рассчитывает вынести его на рассмотрение в первом чтении на осенней сессии Палаты представителей.-0-