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05 июня 2020, 19:18

В Беларуси планируется упростить требования к бухгалтерскому учету

Во время круглого стола. Фото Совета Республики
Во время круглого стола. Фото Совета Республики

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется упростить требования к бухгалтерскому учету и составлению отчетности. Соответствующий законопроект обсуждался сегодня в Совете Республики, сообщили БЕЛТА в его пресс-службе.

Во время круглого стола, который прошел в формате видеоконференции под руководством председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец, обсуждались изменения законодательства по вопросам бухгалтерского учета и отчетности. "Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко отметил, что их целью являются расширение круга организаций, обязанных составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), упрощение требований к бухгалтерскому учету и составлению отчетности", - проинформировали в пресс-службе.

Во время дискуссии Татьяна Рунец подчеркнула, что основной разработчик законопроекта - Минфин - проделал большую работу по комплексному приведению действующего закона в соответствие с законодательными актами и правоприменительной практикой. Кроме того, сенатор акцентировала внимание на том, что руководители общественно значимых организаций должны использовать свою отчетность, составленную по стандартам МСФО, при планировании финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам обсуждения Татьяна Рунец предложила участникам круглого стола представить в Совет Республики свои предложения по совершенствованию норм закона о бухгалтерском учете и отчетности для формирования общих рекомендаций. Они будут направлены Минфину для работы над законопроектом.

В дискуссии приняли участие член постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский, сотрудники Минфина, МНС, представители Аудиторской палаты и Палаты налоговых консультантов, а также руководители экономических служб предприятий реального сектора экономики Бобруйска.

Во время круглого стола. Фото Совета Республики
Во время круглого стола. Фото Совета Республики

Как сообщалось, законопроектом предлагается ввести обязанность составлять годовую консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 2022 год и последующие годы для государственных предприятий, отвечающих определенным критериям и отнесенных к общественно значимым организациям. В их числе - республиканские унитарные предприятия, коммунальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц. Критерием для обязательного составления финотчетности в соответствии с МСФО определена сумма выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий год более 4 млн базовых величин (сейчас одна БВ - Br27). При этом проектом закона не предусмотрено включение в состав этих общественно значимых организаций госпредприятий, подчиненных Государственному военно-промышленному комитету Беларуси. Причина - в необходимости обеспечить защиту сведений, составляющих государственные секреты, служебной информации ограниченного распространения либо иной информации, доступ к которой ограничен законодательными актами Беларуси.

МСФО - это свод современных международных стандартов, которые рекомендуются к использованию при составлении финансовой отчетности предприятий.-0-

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бухгалтерия и аудит законодательство Совет Республики
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