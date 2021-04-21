В Беларуси планируется увеличивать строительство арендного жилья за счет привлечения инвесторов

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется наращивать объемы строительства арендного жилья за счет привлечения частных инвесторов. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Сейчас ведется работа по активизации строительства арендного жилья за счет разных источников и привлечению частных застройщиков. "Работа организована в двух направлениях. Это вовлечение пустующих арендных жилых помещений государственного жилфонда и частного жилья физических лиц, которые имеют свободные квартиры для передачи в аренду по рыночной стоимости, и наращивание объемов строительства арендного жилья за счет создания экономических условий и стимулирования частных инвесторов на осуществление такого строительства. Обеспечиваться арендным жильем будут прежде всего нуждающихся в улучшении жилищных условий с предоставлением государственной поддержки в виде субсидий на частичную компенсацию арендных платежей", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, чтобы привлечь частных застройщиков к строительству арендного жилья, планируется предоставлять им без аукционных торгов сразу два земельных участка для строительства арендного жилья и жилого дома на коммерческих условиях. При этом земельные участки должны быть переданы без обременений, то есть без зданий под снос.

Строительство инженерных сетей для арендного дома планируется осуществлять за счет государства, а для коммерческого дома будет компенсация за счет государства в размере 50%. "Возможно, будут предоставляться налоговые льготы, а именно, освобождение от налога на прибыль части валовой прибыли, направляемой организацией на строительство или приобретение арендного жилья. Также обсуждается возможность предоставления кредитов для строительства таких домов с более низкой процентной ставкой в случае, если большая часть средств будет самого застройщика", - рассказали в ведомстве.

В Минстройархитектуры добавили, что все эти предложения еще будут обсуждаться, их принятие будет зависеть от позиций всех заинтересованных сторон.-0-