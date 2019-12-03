В Беларуси планируется ужесточать требования к качеству ЖКУ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства планирует ужесточать требования к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, представляя в Совете Республики законопроект "Об изменении закона "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр напомнил, что ранее в Беларуси постановлением Совета Министров уже были ужесточены требования, предъявляемые к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а также изменен в сторону увеличения процент возврата денежных средств потребителям за некачественно оказанные услуги.

"Но и эти требования будут пересмотрены. После принятия законопроекта мы планируем для повышения качества услуг еще ужесточить, чтобы заставить нерадивых коммунальщиков, если кто-то где-то недорабатывает, оказывать услуги в полном объеме", - добавил Александр Терехов.

В законопроекте также закреплен порядок рассмотрения уполномоченным лицом требований потребителя в связи с неоказанием ЖКУ либо оказанием их с недостатками. Четко регламентирован порядок рассмотрения требований потребителей в таких ситуациях.-0-