1 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси планируется в ближайшую пятилетку электрифицировать 300 км железной дороги. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила", передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер напомнил, что неделю назад в Светлогорске было открыто регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск. "Это очень серьезный объект. Также принято решение о том, что нужно продолжать электрификацию дороги, в следующем году мы ее завершим полностью. А потом продолжим до Барановичей. Ставим перед собой задачу в следующей пятилетке электрифицировать порядка 300 км железной дороги. Это очень выгодно и важно, особенно с учетом того, что у нас в стране появится такой мощный источник энергии, как БелАЭС", - отметил он.

Кроме того, по информации заместителя премьер-министра, в стране отработаны вопросы по электрификации жилья, то есть по строительству многоквартирных домов, где электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. "В этом году планируется построить 135 тыс. кв.м такого жилья, дальше будем увеличивать объемы этого строительства. Установлены соответствующие тарифы, которые позволят простимулировать людей к переходу на отопление жилья с помощью электричества", - добавил Владимир Кухарев.-0-