29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется вдвое увеличить площади под бахчевыми культурами в 2019 году, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.
"В текущем году мы планируем на промышленной основе заложить бахчевые культуры в Брестской и Гомельской областях, не менее чем по 40 га в каждой. До этого всего по стране было 40 га. За 2018 год полученный объем арбузов составил 420 тыс. т", - сказал Владимир Гракун.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3937 BYN
|2.388 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.1288 BYN
|2.127 BYN
|2.13 BYN
|RUB
|3.2815 BYN
|3.28 BYN
|3.285 BYN