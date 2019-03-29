29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется вдвое увеличить площади под бахчевыми культурами в 2019 году, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году мы планируем на промышленной основе заложить бахчевые культуры в Брестской и Гомельской областях, не менее чем по 40 га в каждой. До этого всего по стране было 40 га. За 2018 год полученный объем арбузов составил 420 тыс. т", - сказал Владимир Гракун.

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