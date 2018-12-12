В Беларуси планируют изменить порядок определения стоимости объекта строительства в бухучете

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Правовом форуме Беларуси проходит обсуждение проекта изменений в Инструкцию о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства архитектуры и строительства Беларуси "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. №10".
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта (Министерство архитектуры и строительства) до 17 декабря на электронный адрес mas.press@mail.ru.-0-
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