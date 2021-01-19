19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют новые стимулирующие меры для покупки электромобилей, сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, комментируя проект комплексной программы развития электротранспорта на 2021-2025 годы, которая рассматривается на заседании Президиума Совмина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предусматривается целый комплекс стимулирующих мер. Для науки это включение разработок в госпрограммы. Будут госзакупки, налоговые льготы для приобретения и целый ряд других мер", - рассказал Владимир Гусаков.

В программе также проработают, как утилизировать электромобили. Отдельным вопросом будет развитие зарядных станций.

"Сегодня у нас имеется только легкового электротранспорта 1600 единиц. Полагаем, что в ближайшие годы это будут уже не тысячи, а десятки тысяч", - добавил глава НАН. По его словам, в этом плане страна будет ориентироваться на европейские государства, в том числе Норвегию, где доля электромобилей в продажах превысила 50%.-0-

Владимир Гусаков