В Беларуси планируют открыть 11 расчетно-информационных центров газоснабжающих организаций

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года планируют открыть 11 расчетно-информационных центров газоснабжающих организаций. Об этом сказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время торжественной церемонии открытия нового расчетно-информационного центра Слонимского производственного управления УП "Гроднооблгаз", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Министр подчеркнул, что газоснабжающие организации Беларуси на системной основе работают над повышением качества обслуживания населения. Ввод центра - очередной шаг в реализации масштабного проекта ГПО "Белтопгаз" по строительству и модернизации сервисных центров в населенных пунктах с численностью населения от 40 тыс. человек и выше.

"Повышению качества жизни населения уделяется особое внимание со стороны главы государства. Задачи по повышению комфортности проживания в населенных пунктах, особенно в сельской местности, заложены в программу деятельности правительства на 2021-2025 годы. Открытие современных сервисных центров - определенный вклад в реализацию этих задач", - сказал Виктор Каранкевич.

Новые центры предоставляют широкий спектр услуг населению, в том числе качественную консультативную помощь. "В целом по стране введено 28 таких центров, и до конца текущего года мы планируем открыть еще 11, - отметил министр. - В дальнейшем работа по созданию таких объектов будет организована в населенных пунктах с численностью менее 40 тыс. человек".

Виктор Каранкевич

Генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко добавил, что один из новых расчетно-информационных центров в Гродненской области откроется в Сморгони. "Эти проекты повышают качество обслуживания наших потребителей. Для нас это один из важнейших приоритетов", - подчеркнул он.

В Слониме Виктор Каранкевич провел встречу с трудовым коллективом УП "Слонимгаз", во время которой рассказал о ключевых направлениях развития и задачах, стоящих перед отраслью в текущей пятилетке. Особое внимание было уделено реализации программы комплексной модернизации производств газовой сферы на 2021-2025 годы. Кроме того, речь шла о дальнейшей газификации населенных пунктов и развитии газораспределительной системы по госпрограммам "Комфортное жилье и благоприятная среда" и "Строительство жилья".

Как проинформировал Виктор Каранкевич, за 2020 год общая протяженность газопроводов в Беларуси увеличилась на 1,4 тыс. км. В настоящее время она превышает 63 тыс. км. В целом по стране с 2010 по 2020 год прирост сетей природного газа составил 20,7 тыс. км.

Министр также ответил на вопросы участников встречи, которые касались дальнейших перспектив модернизации газоснабжающих организаций, интеграции БелАЭС в энергосистему страны и электрификации жилого фонда.-0-

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